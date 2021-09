Olympisch kampioen tegen de klok Primoz Roglic past voor WK-tijdrit

Roglic zal dit jaar dus geen wereldtitel in het tijdrijden toevoegen aan zijn olympische titel. De Sloveen vlamde in juli naar goud in Tokio na een dominante prestatie. Tom Dumoulin pakte toen het zilver, Rohan Dennis kaapte het brons weg.

Maar in tegenstelling tot het glooiende parcours in Tokio, wordt de WK-tijdrit gereden op een biljartvlak parcours langs de Belgische kust. Iets wat Roglic minder op het lijf geschreven is.

"Ik wil me eerst focussen op deze Vuelta, daarna kijk ik naar de toekomst. Maar normaal gezien zal ik er niet bijzijn", vertelde de leider in de Vuelta voor aanvang van rit 19.

Het forfait van Roglic betekent dat de Belgen een stevige concurrent minder hebben. De tijdrit vindt plaats binnen een goeie twee weken, op zondag 19 september. De week erna vindt voor de elite mannen de wegrit plaats.