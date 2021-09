Kenny Belaey rijdt zijn laatste WK trial: "Net als Sven Nys die moet opboksen tegen Wout en Mathieu"

podium meer haalde. Dat gebeurde in 2018, maar toen was ik niet voorbereid. Op die manier mocht het ook niet eindigen. Ik heb er nu alles aan gedaan, ik ben er klaar voor. Ongeacht het resultaat ga ik gewoon genieten van mijn laatste wedstrijd. Dat genieten was er in 2018 niet bij.”

"Ik had me trouwens voorgenomen om te stoppen op de dag dat ik geen

"Wanneer dit WK geslaagd is? Als ik door de halve finales spartel. We zijn met 12 kanshebbers voor 6 finaleplaatsen. Ik ben met mijn 38 de oudste van het hele pakket. Vergelijk het met Sven Nys die zijn laatste jaar tegen Van Aert en Van der Poel moet opboksen. Maar net dat motiveert me. Ik heb het nodig om het onmogelijke gevoel te hebben dat het niet gaat lukken en het dan toch klaar te spelen.”

De Vlaamse ondernemer in Kenny Belaey

"Met de wedstrijden had ik een haat-liefde verhouding. Vaak zaten ze in de weg van mijn projecten, maar die wereldtitels gaven mij wel legitimiteit. Met het geld dat ik met projecten verdiende, probeerde ik ook de sport een dienst te bewijzen. De eerste livestreams werden door mij betaald. En zo was de cirkel rond."

Frustreert het je dat trial nooit groot werd in België?

“Neen. Daar moet je realistisch in zijn. We hebben het landschap en de cultuur

niet. We hebben nu eindelijk werk gemaakt van een clubwerking. Dan zie je dat er wel wat beweegt, maar het is wel altijd de familie Belaey. Mijn broer geeft bijvoorbeeld les in trial. Ik had daar geen tijd voor."

"Ik moest niet alleen mijn carrière opbouwen, maar ook mijn sport. Ik zie me er wereldwijd in de toekomst wel een rol in spelen. Daarvoor heb ik contacten met de UCI. In de VS heb ik al een groot evenement opgestart. En België? Dat moet maar kopiëren.

"Trial is hier niet zo toeganklijk als het wielrennen. Je moet je al verplaatsen om trail te beoefenen op een parcours dat ervoor gebouwd is Vergelijk het met snowboarden. Wij hebben jammer genoeg geen bergen.

"In Catalonië moeten ze nieuwe leerlingen weigeren. Ze hebben er in de omgeving van Barcelona wél het ideale landschap. Ik dacht altijd dat de technische en fysieke drempel om in te stappen te hoog zou zijn, maar dat is niet zo. De jeugd wil niets liever dan technische sporten zoals skateboarden beoefenen."