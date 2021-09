Intermarché-kopman Louis Meintjes houdt geen breuken over aan val

In rit 19 van de Ronde van Spanje ging Meintjes op 40 kilometer van de aankomst hard onderuit. De Zuid-Afrikaan bleef lang liggen, het was snel duidelijk dat hij niet verder kon.

Meintjes werd naar het ziekenhuis van Lugo gebracht, waar de eerste onderzoeken geen breuken aan het licht brachten. Hij was wel even buiten bewustzijn en heeft verwondingen in het gelaat. Hij blijft nog een nacht ter observatie in het ziekenhuis.



De kopman van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert was bezig aan een uitstekende Vuelta. Meintjes stond 10e in de stand en reed zich in de voorbije twee bergritten naar plaats 9 en 8 in de daguitslag.