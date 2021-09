In beeld: olympische atleten genieten zichtbaar van hun huldiging op de Memorial

De Belgische atleten die op de voorbije Olympische Spelen in Tokio een medaille behaalden, zijn bij het begin van de 45e Memorial Van Damme in de bloemetjes gezet. Ze maakten een ereronde in open wagen in het Koning Boudewijnstadion.

Ook de Belgische atleten met een olympisch diploma verschenen op de piste. De Nationale Loterij overhandigde een cheque van in totaal 571.500 euro aan de top 8-atleten. Op de Spelen in Tokio behaalde België zeven medailles: drie gouden, één zilveren en drie bronzen plakken.