IJslands international Sigthorsson geschorst na aanklacht seksueel geweld

Het IJslandse voetbal staat in rep en roer nadat een 25-jarige vrouw onlangs getuigde over seksueel geweld. Die getuigenis deed de vrouw, Thórhildur Gyda Arnarsdóttir, vorige week vrijdag aan de openbare omroep RUV.

Ze vertelde dat ze een klacht had ingediend nadat ze in september 2017 seksueel was misbruikt en lastiggevallen door een speler van het nationale team van IJsland in een nachtclub in Reykjavik.

Zij bevestigde dat de speler de feiten had bekend, zijn verontschuldigingen had aangeboden en haar een geldbedrag als schadevergoeding had betaald.

De IJslandse media kwamen vervolgens met de naam van aanvaller Kolbeinn Sigthorsson op de proppen, die momenteel in Zweden voor IFK Göteborg. De spits maakte enkele jaren geleden nog furore in de Eredivisie bij AZ en Ajax, maar kon nadien niet verder doorbreken.

De IJslandse voetbalbond kreeg kritiek omdat ze een afwachtende houding aannam ten aanzien van de ernst van het incident en verklaarde niet op de hoogte te zijn, hoewel mails en getuigenissen het tegendeel bewijzen.