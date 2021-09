GOUD! Genyn verlengt titel op 100m sprint, opnieuw brons voor Habsch

Peter Genyn wint goud op de 100 meter sprintrace, Habsch is goed voor brons

Na hun zilveren en bronzen medaille op de 200 meter kwamen landgenoten Peter Genyn en Roger Habsch ook op de 100 meter als serieuze medaillekandidaten aan de start.



Voor het goud moesten onze landgenoten vooral rekening houden met Toni

Piispanen. Na zijn overwinning op de 200 meter begon de Fin dan ook als topfavoriet aan het koningsnummer.





Wereldrecordhouder Genyn en Habsch waren meteen goed weg en zetten Piispanen op een kleine achterstand. De Fin zat halverwege de race in vieze papieren.



De snelle start gaf Genyn een boost en in een paralympisch record stoomde de 44-jarige Belg uiteindelijk naar het goud. In de strijd voor de zilveren medaille moest Habsch het nipt afleggen tegen Piispanen.



Net zoals op de 200 meter bezorgen Genyn en Habsch ons land dus opnieuw 2 medailles. Toen pakte Genyn zilver en Habsch brons.