Girmay laat Intermarché-Wanty-Gobert juichen in nieuwe Franse koers, klopt Quintana en Pinot

De jonge Eritreeër Biniam Girmay Hailu heeft de Belgische WorldTour-ploeg Intermarché-Wanty-Gobert de zege bezorgd in de allereerste editie van de Classic Grand Besançon Doubs (cat. 1.1). In een spurt met zijn vijven was hij onder meer sterker dan Nairo Quintana en Thibaut Pinot.