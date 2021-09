Evenepoel stapt uit Benelux Tour met maagklachten: "EK? Bekijken het dag per dag"

Remco Evenepoel kende een flinke dosis pech in de Benelux Tour. In de 1e etappe kreeg hij al af te rekenen met materiaalpech waarna hij een slechte nacht beleefde door maagproblemen. Voor de tijdrit kreeg de renner geen hap door de keel.



De 21-jarige renner beet echter door en kroop in de rol van knecht om Kasper Asgreen te helpen. Hij leek dan ook aan de beterhand, maar afgelopen nacht had Evenepoel weer last.

"Remco verder laten rijden had geen enkele zin meer", vertelt ploegdokter Yvan Vanmol. "Afgelopen nacht kreeg hij er nog eens buikloop bovenop. Dat was het signaal om de stekker er helemaal uit te trekken. Het is zinloos een renner die al niet te veel krachten heeft nog verder te laten rijden."

"De laatste dagen en weken zijn al heel zwaar geweest voor Remco. Wij gaan hem nu niet helemaal "in een knoop laten leggen". Het enige wat hij nu moet doen, is zo spoedig mogelijk uitzieken. Rusten, veel rusten, en herstellen.

Of Evenepoels deelname aan het Europees kampioenschap in Trento (8-12 september) nu in gevaar komt, is volgens Vanmol moeilijk te voorspellen. "Wij gaan het van dag tot dag evalueren en bekijken en herbekijken. We moeten hem de tijd geven om te herstellen en dat kon enkel door Remco uit koers te nemen. Bovendien kondigde de laatste twee ritten in deze Benelux Tour zich aan als bijzonder zwaar en lastig."