Evenepoel geeft op in Benelux Tour door maagproblemen

Remco Evenepoel kende een flinke dosis pech in de Benelux Tour. In de 1e etappe kreeg hij al af te rekenen met materiaalpech waarna hij een slechte nacht beleefde door maagproblemen. Voor de tijdrit kreeg de renner geen hap door de keel.



De 21-jarige renner beet echter door en kroop in de rol van knecht om Kasper Asgreen te helpen. Hij leek dan ook aan de beterhand, maar afgelopen nacht had Evenepoel weer last.



"Evenepoel had afgelopen nacht opnieuw maagproblemen waarna er beslist werd dat hij vandaag niet meer zal starten", klinkt het bij het team. "De dokters zullen zijn evolutie de komende dagen opvolgen."