Belgische voetbalclubs verwelkomen bezoekers weer vanaf 10 september

"Vanaf 10 september zal het voor onze clubs opnieuw mogelijk zijn bezoekende

supporters toe te laten in het stadion", klonk de blijde boodschap van de verenigde Belgische profclubs.



"De Pro League werkt nauw samen met clubs, federaties en overheidsinstanties om de terugkeer van bezoekende supporters op een veilige manier te laten verlopen."



Dankzij de grote inzet van de clubs en supporters kennen we de afgelopen weken weer een hernieuwde voetbalbeleving, zij het nog met enkel thuissupporters. Corona had dat bijna 1,5 jaar onmogelijk gemaakt.



CEO Pierre François: "Wij zijn blij dat onze clubs eindelijk zullen kunnen rekenen op de steun van hun meest trouwe supporters, ook op verplaatsing. We moeten onze clubs en de fans die nu al wedstrijden konden bijwonen, bedanken."



"Hun inspanningen zorgen ervoor dat we nu al bezoekende supporters kunnen toelaten. We hebben er vertrouwen in dat de clubs ook deze stap goed zullen organiseren. Eindelijk is iedereen terug!”