Belgisch toptalent (17) is grote verrassing op Champions League-lijst City

Als blijk van vertrouwen kan het tellen. Roméo Lavia is de grote surprise op de Champions League-lijst van Manchester City. De Belgische middenvelder kwam nog niet in actie voor de hoofdmacht van de Engelse landskampioen, maar mag nu wel dromen van speelminuten op het kampioenenbal.

Het is een publiek geheim dat Pep Guardiola hoog oploopt met de ruwe diamant. Eind vorig seizoen mocht Lavia al een eerste keer meetrainen met Kevin De Bruyne en co. Ondertussen is hij er een vaste gast.