"Zonder Max Verstappen was er geen Grote Prijs van Nederland geweest"

Gisteren mochten de buurtbewoners als eens de sfeer komen opsnuiven op en rond het circuit, maar vandaag is het eindelijk aan de rijders. Tijdens de vrije trainingen kunnen ze voor het eerst écht kennismaken met de uitdagende omloop, gekenmerkt door hoogteverschillen en twee opvallende kombochten. "Ik probeer elk weekend het beste eruit te halen en uiteraard hoop ik ook hier mee te doen voor de overwinning", blikt Max Verstappen vooruit. Ook voor de Nederlander wordt het een beetje een stap in het onbekende. "Het is moeilijk te zeggen hoe alles zal verlopen. We hebben nog geen idee hoe we de auto best afstellen. De eerste trainingen zullen op dat vlak een beetje de richting aangeven. Misschien krijgen we dit weekend wel wat verrassingen te zien." De twee kombochten zijn uniek in de Formule 1. "Die 3e bocht zal wel anders aanvoelen dan een gewone bocht. De laatste bocht is wel makkelijk, daar kun je gewoon vol gas gaan. Het geeft natuurlijk wel iets meer karakter aan het circuit", vindt Verstappen, die wel beseft dat er zonder hem wellicht geen GP van Nederland geweest was. "Ik wil dat niet te arrogant zeggen, maar neen, zonder mij was dit inderdaad wellicht niet gebeurd. Ik denk niet dat iemand verwacht had dat de F1 nog ooit zou terugkeren naar Nederland. Het is heel mooi. Wanneer de tribunes dit weekend oranje kleuren, dat wordt echt super om te zien."

"Max Verstappen is de aanjager van dit allemaal"

Jan Lammers reed in het verleden zelf nog in de Formule 1 op Zandvoort, vandaag is hij als sportief directeur van het circuit de man die alles in goeie banen leidt. De Nederlander, nota bene geboren en getogen in Zandvoort, glimt van trots nu het F1-circus weer terug is in "zijn" Zandvoort.



"Eindelijk", glimlacht hij. "Het is nog steeds onwerkelijk. Er is een periode geweest dat we ons niet konden voorstellen dat er hier nog ooit een GP zou gereden worden. En nu staan we aan de andere kant van het verhaal. Het is onvoorstelbaar."



Lammers erkent de rol van Max Verstappen. "Hij is natuurlijk de aanjager van dit allemaal", beseft hij. "Het is heel bijzonder dat een sportman zoiets teweeg kan brengen. Max inspireert en hij is een mooie kerel op en naast de ban. Zonder hem was dit niet mogelijk geweest."

"Ik verwacht een mooie race dit weekend. Het klopt dat inhalen hier moeilijk is, maar in Monaco is dat ook onmogelijk en daar zien we even goed mooie races. Ik hoop op een prachtige dag. Het Wilhelmus zondagavond na de wedstrijd? Dat zou heel mooi zijn", lacht Lammers.