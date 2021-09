"Courtois zal heimwee hebben naar jaren met topverdediging voor zijn neus"

Een 2-5-zege tegen Estland. Dat was het eerste wapenfeit van de Rode Duivels na de teleurstelling op het afgelopen EK. Een ruime zege, maar het was zeker niet alleen rozengeur en maneschijn. Peter Vandenbempt neemt de Duivelse prestatie onder de loep.

Er vallen goede en slechte dingen te vertellen over de wedstrijd. Het elftal waarmee de Belgen speelden, was toch een experimenteel elftal. En dan vond ik het aanvalsspel van de Belgen echt goed tegen een zeer laag Ests blok. Ze stonden toch vaak met 10 in de eigen rechthoek. België heeft gevoetbald zoals je dat moet proberen te doen, met hoge balcirculatie, snel en snedig. Er staken een paar jongens bovenuit. Eden Hazard was zeer aanwezig, hij was gretig. Trossard heeft een goede indruk gemaakt op mij en Vanaken naarmate de match vorderde ook. En natuurlijk Romelu Lukaku. Ze hebben mooie doelpunten gemaakt. En in die zin was die snelle tegengoal misschien een goeie zaak. Ze konden niet rustig beginnen. Ze moesten er vol tegenaan en dat hebben ze goed gedaan.

"Ik zag zo weer Insigne op doel afgaan, alleen was het nu een onbekende pater"

Maar de keerzijde was natuurlijk het verdedigende werk. Dat vond ik zorgelijk, vooral in de eerste helft en op het einde van de match nog een paar keer op standaardsituaties. Het is opmerkelijk dat de Belgen 3 of 4 keer flink doelgevaar moesten toestaan op stilstaande fases. Daar werd slecht op verdedigd.

Ik denk dat iedereen een déjà-vu had bij die eerste goal. We zagen precies Insigne weer op ons afkomen. Maar het was niet Insigne, maar een onbekende pater. En die mocht precies hetzelfde doen. En ook nadien was er keer op keer paniek. Dat mag niet tegen Estland. Tegen een goede ploeg krijg je daar problemen mee.

Ik had Zinho Vanheusden verwacht aan de aftap, maar de bondscoach koos voor Boyata en Denayer. In de ogen van Martinez lijken dat dus de volgende jongens te zijn. Maar Denayer kon niet verstoppen dat hij in een heel slechte vorm zit. En Boyata heeft wel zijn snelheid, maar ja, bij een hoge bal op het einde botsten ze bijna tegen elkaar. Martinez ging er achteraf op in en stak het niet op een gebrek aan individuele kwaliteit, maar wel op slechte communicatie en een gebrek aan linksvoetigen.

Ze zijn altijd boos als je een thema maakt van de defensie, maar het is nu toch nog maar eens gebleken dat het er een is.

Ik zou denken: geef Vanheusden speelkansen. De 30-jarige Boyata is toch ook niet meteen een wissel op de toekomst. Zondag is Vertonghen fit dus ik ben benieuwd of Vanheusden dan zal mogen spelen. Deze "jongere" defensie heeft toch dezelfde problemen als de "oudere". Namelijk, als ze in de baklijn kunnen verdedigen, zoals tegen Portugal, dan kunnen ze dat nog wel, maar als ze hoger moeten spelen, met ruimte in de rug, dan is het gewoon slecht. Er moet naar opvolging gezocht worden voor Vermaelen en Vertonghen en de vraag is, als je op hetzelfde niveau wilt acteren, of dat dan Boyata en Denayer zijn? Het antwoord is neen. Ik kan me voorstellen dat Courtois met heimwee heeft teruggedacht aan de topjaren van de verdediging met Kompany erbij en met Vermaelen en Vertonghen in topvorm. De vraag is of we ooit nog een topdefensie krijgen met topverdedigers bij de grootste ploegen uit de grote competities. Iedereen wijst naar Vanheusden, maar daarna is het uitkijken naar Hannes Delcroix, al is die nu geblesseerd. En dan? Bornauw, Faes, de bondscoach schoof Cobbaut naar voren, ... Ze zijn altijd boos als je een thema maakt van de defensie, maar het is nu toch nog maar eens gebleken dat het er een is.

"Het is niet tegen Estland dat we de nieuwe jongens zullen wegen"

Maar er waren dus zeker ook lichtpunten, zoals de "nieuwere" jongens. Wat Saelemaekers betreft: het was een typische Saelemaekers-wedstrijd. Hij doet alles aan 200 procent. Elke baltoets, elke actie, ... De wisselwerking met Trossard was best goed. Maar hij mist nog wat overleg in zijn acties. De bondscoach moet hem nog veel bijsturen, tactisch en om zijn defensieve taken uit te voeren. Dat is toch verrassend na anderhalf jaar Italië. Het is een alternatief om achter de hand te houden, maar ik zie er toch nog geen basisspeler in voor de nationale ploeg. Trossard heeft het prima gedaan. Hij nam veel initiatief, hij doet dribbels en trapt op goal. Al is hij nog altijd net iets minder dan de beste Doku, denk ik. En ook Vanaken deed het goed. Hij heeft lang gespeeld en hij is gewoon Hans Vanaken. Hij kan voetballen. Maar het is niet tegen Estland dat we ze gaan wegen. We zullen naar de Nations League moeten kijken en een beetje naar de match tegen de Tsjechen. Het is niet omdat je tegen Estland goed meedraait, dat het tegen toplanden ook zo zal zijn.

"Zoals Lukaku zullen we er nooit meer een hebben"

En dan is er Romelu Lukaku. Die was weer fenomenaal. Ze willen hem niet laten draaien in de zestien, maar ze kunnen niet anders. Het is alsof hij met hoelahoep rond hem speelt. Ze kunnen er niet in om hem de bal af te pakken. Als hij met zijn rug naar de goal staat, denk je al: die trapt hij erin. Je kan alleen maar luid applaudisseren voor zijn prestaties, zeker in dit soort matchen. En zijn mentaliteit. Hij speelt vol gas. Ook tegen Estland in de regen. Dat is zijn honger naar doelpunten en succes. Zijn cijfers blijven fenomenaal. Het zou passend zijn dat Lukaku een heel mooi eerbetoon krijgt zondag voor zijn 100e interland met een vol stadion. Zo'n spits die altijd scoort dat is een onwaarschijnlijke troef. Zo zullen we er nooit meer een hebben. Anders sta je daar toch maar tegen die muur op te boksen. Je kan zijn waarde niet overschatten. Die 111 goals van Ronaldo, je weet nu al dat hij met dat record bezig is. En aan dit tempo kan dat zeker. Ik denk dat Ronaldo er nog een stuk of 15 zal bijdoen. Dus dan is het de vraag of Lukaku het nog kan opbrengen om zo lang bij de nationale ploeg te spelen.