Voetbalbond en Pro League trekken ten strijde tegen racisme en discriminatie

De KBVB heeft donderdag bekendgemaakt een versnelling hoger te schakelen in de strijd tegen racisme en discriminatie bij amateurclubs en ook de Pro League komt, in de vorm van een postercampagne, met een nieuw initiatief.



Per profclub worden twee spelers op een poster met hun persoonlijke boodschap afgebeeld. Zo dragen ook de profclubs mee uit dat voetbal er voor iedereen is en dat racisme geen plaats in het stadion en in de samenleving heeft, luidt het. Ook het meldpunt van de Pro League voor racisme en discriminatie staat afgebeeld op de posters.



"Elke supporter, liefhebber en speler is blij met de terugkeer van supporters in de stadions. Laat ons, nu de vreugde en passie terugkeert, discriminatie voor altijd buiten de poorten houden", zegt Jan Cas, Football & Community manager bij de Pro League.



Wie slachtoffer of getuige is van een incident in of rond het stadion kan dit voortaan melden via een meldknop op de Pro League-website. De rapportering via het meldpunt gebeurt via een procedure die uitgewerkt is in overleg met Unia en de overheid en garandeert een juridisch en procedureel correcte opvolging van meldingen, met bijzondere aandacht voor slachtoffers en begeleiding van alle betrokkenen.



"De Pro League werkt sinds 2018 aan een stevig antiracisme- en antidiscriminatiebeleid, dat elk jaar samen met partnerorganisaties en de overheid wordt versterkt", vervolgt Cas. "Dit jaar is het meldpunt helemaal uitgewerkt en online gezet en tegelijkertijd wordt ingezet op alternatieve trajecten in de strijd tegen racisme en discriminatie."