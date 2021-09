Toestand Joachim Gérard is stabiel: "Vermoedelijk een cardiologisch probleem"

Paralympiër Joachim Gérard werd gisteren onverwacht onwel bij een bijeenkomst van het Belgische team in Tokio. "Onmiddellijk heeft de medische staf zich rond hem verzameld", zegt delegatieleider Olek Kazimirowski. "Ze hebben hem weer bij bewustzijn gebracht. Hij werd snel overgebracht naar het ziekenhuis in Tokio."

"Het gaat goed met Joachim", stelt Kazimirowski gerust. "Hij wordt goed verzorgd door het medische team in het ziekenhuis hier in Tokio en door onze eigen dokters. We staan ook in contact met dokters in België. Joachim heeft nu even nood aan rust. Hij is bij bewustzijn en kan antwoorden op vragen."

"Vandaag ondergaat hij extra onderzoeken. Zo willen we te weten komen wat er gebeurd is. De eerste conclusies wijzen op een cardiologisch probleem. Maar het is nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. Joachim heeft ook geen verklaring voor wat er is gebeurd."