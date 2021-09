Primoz Roglic lijkt zegezeker: "Ik ben blij dat het hooggebergte voorbij is"

Leider Roglic: "Er komen nog moeilijke etappes aan"

Roglic heeft in de stand 2'30" voorsprong en meer op zijn achtervolgers, maar de eindzege is volgens hem nog niet binnen. "Ik ben blij dat we klaar zijn met het echte hooggebergte. We voelen allemaal de inspanningen van de afgelopen twee dagen en de weken daarvoor.

"Ik had het niet gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik op de slotklim nog iets over had. We hebben de etappe ook niet moeten controleren met Bahrain en Movistar die het tempo bepaalden. Hun tempo lag hoog, waardoor de aanvallen die we verwacht hadden uitbleven."

Toch is de kopman van Jumbo-Visma blij dat hij het zwaarste in deze Vuelta achter de rug heeft. "Vandaag voelde echt als een koninginnenetappe. Het was erg zwaar. Zeker na de inspanningen van gisteren."

Ritwinnaar Miguel Angel Lopez: "Nu zijn we gerust"

Met winst in de koninginnenetappe van de Ronde van Spanje heeft de Colombiaan Miguel Angel Lopez zijn Spaanse team Movistar donderdag toch nog een hoogtepunt bezorgd in een verder vrij anoniem seizoen. "Ik wil al lang weer winnen in de Vuelta", zei de renner zelf.

"We wisten op voorhand dat het mooi zou zijn om een rit als vandaag te winnen. Ik zat al vier jaar zonder zege in de Vuelta, en dus wou ik hier al lange tijd nog eens winnen. Dat het dan lukt in de koninginnenrit, maakt het alleen maar mooier."



"We zijn nog maar met vijf renners, maar veel dank aan mijn resterende ploegmaats voor hun prima werk. Het is mooi om hen terug te betalen met de ritzege. Dit betekent veel voor de ploeg. Alleen wie hier zit, binnenin de ploeg, weet hoe hard we iedere dag weer afzien."



"Movistar bezet plaatsen 2 en 3 in het klassement met Mas en Lopez, op respectievelijk 2'30" en 2'53" van leider Roglic, en met een ruime voorsprong op de eerste achtervolgers. "Vandaag zorgden we voor een mooie show. We wisten dat dit een belangrijke dag zou worden voor het klassement, die we zouden moeten gebruiken. Nu zijn we gerust voor de komende dagen", aldus Lopez nog.