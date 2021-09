Politiek boven respect: atleet weigert gezamenlijke podiumfoto op Paralympische Spelen

De politieke spanning tussen beide landen is al jarenlang te snijden door een conflict over het Krim.

Sinds februari 2014 valt dat schiereiland onder Russisch gezag na een omstreden referendum. Maar volgens het merendeel van de VN-lidstaten (waaronder Oekraïne) is het nog steeds Oekraïens grondgebied - zij oordelen dat het om een illegale annexatie ging.



Het dispuut sijpelt ook door naar de sportwereld. En Tsvietov zou naar verluidt de mosterd voor zijn opvallende actie gehaald hebben bij een moment enkele weken eerder tijdens de Olympische Spelen.

Toen poseerde de Oekraïense Yaroslava Mahuchikh na haar bronzen medaille in het hoogspringen breed glimlachend naast de Russische winnares Maria Lasitskene.

De foto (zie hieronder) zorgde voor een storm aan kritiek in haar thuisland. Mahuchikh werd in Oekraïne beschuldigd van verraad en zwaar beschimpt op sociale media. Door haar functie als sergeant in het leger moest ze haar actie ook verantwoorden in een crisisvergadering.