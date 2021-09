Hoe de blote bast van Cristiano Ronaldo (misschien) met voorbedachten rade was

Een doelpunt weekt nog altijd iets los bij Cristiano Ronaldo, ook op zijn 36e. Portugal leek met 0-1 te verliezen van Ierland, maar in de staart van de WK-kwalificatiematch stond Cristiano Ronaldo nog op.

Met zijn 110e (90') en 111e (97') doelpunt in het Portugese shirt loodste hij zijn vaderland voorbij Ierland en werd hij ook alleen recordhouder qua internationale doelpunten.



Ronaldo vierde die laattijdige overwinning en die mijlpaal hevig. Hij trok zijn shirt uit, wat hem een klassieke gele kaart opleverde.

Het was niet zijn eerste kaart in deze voorronde, want na de tumultueuze slotfase in maart tegen Servië - met een bal al dan niet over de doellijn - kwam Ronaldo ook al in het boekje van de scheidsrechter.



Ronaldo heeft dus een schorsing aan zijn been, maar dat zal geen last zijn. Portugal speelt zaterdag namelijk vriendschappelijk tegen Qatar en moet volgende dinsdag in Bakoe aan de bak tegen groepsgenoot Azerbeidzjan.

De trip naar Bakoe maakt Ronaldo sowieso niet, maar ook de WK-organisator zal de superster vermoedelijk niet verwelkomen, zo liet bondscoach Fernando Santos toch uitschijnen.

Her en der werd dan ook geopperd dat Ronaldo goed genoeg wist wat hij deed toen hij zijn spieren nog eens in de verf zette, al had hij dan wel tot het allerlaatste moment gewacht om de gezochte gele kaart te ontvangen. Hoewel: onder de foto leest u hoe Ronaldo al eerder gesolliciteerd had.



Bij Manchester United lachen ze vermoedelijk in hun vuistje. Volgende week zaterdag speelt United tegen Newcastle en dankzij de gevleide gele rust zou Ronaldo meer tijd krijgen om te acclimatiseren bij zijn "nieuwe" werkgever.