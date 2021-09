Eline Berings zet punt achter carrière: "Het was een geweldige reis"

Het afscheid van Eline Berings is geen grote verrassing. Berings had eerder al aangekondigd te zullen stoppen, maar door het uitstel van de Olympische Spelen naar 2021 besloot ze er toch nog één keer vol voor te gaan. Helaas miste ze een ticket voor Tokio op een haar.



Berings kan ondanks enkele zware blessures wel terugblikken op een mooie carrière. Ze telt 12 Belgische titels op de 60m horden en 5 Belgische titels op de 100m horden.



Het Belgisch record op de 60m horden staat nog steeds op haar naam. Berings liep in 2009 7"92 op het EK indoor in Turijn, waar ze zich tot Europees kampioene kroonde, haar grootste succes.



Berings kwam voor het laatst in actie op een meeting in Luzern eind juni. Morgenavond wordt ze gehuldigd op de Memorial Van Damme.



"Ik wilde nog wat wedstrijden lopen, maar de motivatie om nog te trainen ontbreekt", schrijft Berings op Instagram. "Ik ben blij dat ik ben blijven doorgaan zolang het kon. Ik had graag afscheid genomen op het hoogste niveau in Tokio, maar dat is jammer genoeg niet gelukt.



"Toch is het een geweldige reis geweest. Ik heb zoveel mooie verhalen en herinneringen. Sport heeft me zoveel gegeven en daar ben ik dankbaar voor. Nu is het tijd om de pagina om te slaan."