Dressuuramazones Michèle George en Manon Claeys: "Super onthaald"

De 2 ruiters liepen voorop, George met de 2 gouden medailles om haar nek, Claeys met de 2 bronzen. Ondanks alle successen deed het na een wekenlang verblijf in Japan vooral veel deugd om weer thuis te zijn.

"Dankjewel voor zo'n mooi onthaal", glunderde George. "Dat is ongelooflijk. We zijn 3 weken van huis geweest, dat is best lang. En als je dan thuiskomt, kom je ook echt thuis. België is thuiskomen: het onthaal was fantastisch, jullie zijn hier. Ik vind het gewoon super."

George pakte de dubbel met een nieuw paard, Best of 8. "Ik had er alle vertrouwen in. Maar het was een nieuw paard en ze had nog nooit gevlogen. Met het klimaat erbij waren er veel onbekende factoren. Ze deed dat voorbeeldig."



Tokio 2020 werden de coronaspelen genoemd. Met heel wat kritiek op de strenge aanpak. Maar George wil daar niets van weten: "De mensen in Japan en hebben een heel warme "hosting" gedaan, ze stonden op elk moment ter beschikking om te helpen. De installaties waren meer dan top."

Wat gaat ze nu als eerste doen? "Naar de merrie (Best of 8, red) rijden. Zij is 3 à 4 uur geleden geland. Mijn beste vriendin heeft ze in de stal gezet. Ik ga er nu eerst naartoe om ze een dikke knuffel te geven." (lees voort onder video)