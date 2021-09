Dood, belastingen en… Romelu Lukaku: spits blijft zekerheid op goals in kwalificatiematchen

"De dood, belastingen en... Romelu Lukaku."



Ook het social media-team van de Belgische voetbalbond weet dat de recordschutter van de Rode Duivels een zekerheid op doelpunten is. Toch zeker in WK-kwalificatiematchen. Vandaag opnieuw in Estland.

Eerst zette hij de Duivels op 1-2 met een knap schot uit de draai, na rust was het weer bingo met een fijnzinnig doelpunt.





Lukaku schoot zo in 10 van de 11 laatste WK-kwalificatieduels raak. Alleen in het vorige bezoekje aan Estland in 2017 bleef het kanon van de spits stil.



Ondertussen worden de cijfers van de Chelsea-speler bij de nationale ploeg alsmaar indrukwekkender. De teller van Lukaku staat nu al op 66 doelpunten in 99 wedstrijden.