De cirkel is rond: Cristiano Ronaldo neemt rugnummer 7 over van Edinson Cavani

"CR7", het is een bijnaam die al even meegaat voor Cristiano Ronaldo. De 36-jarige Portugese superster heeft nu ook bij zijn tweede passage bij Manchester United zijn lievelingsnummer "opgeëist".

Ronaldo, die gisteren nog schitterde met de Portugese nationale ploeg, erfde 18 jaar geleden het nummer 7 van David Beckham bij zijn eerste beurt bij United. Nu is Edinson Cavani zijn voorganger.



De Uruguayaan krijgt op zijn beurt het nummer 21, dat door het vertrek van Daniel James naar Leeds United geen eigenaar meer had. Ook bij Uruguay speelt Cavani met dat nummer.

Voor Ronaldo is de cirkel dus rond. Hij is ondertussen weer op weg naar Engeland, want voor de volgende wedstrijd van Portugal is hij geschorst.