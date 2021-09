Antwerp-verdediger Sam Vines breekt zijn sleutelbeen bij val op training

"Sam Vines kwam vandaag tijdens een duel op training ongelukkig ten val. Onmiddellijk was duidelijk dat zijn sleutelbeen gebroken was", stelt Antwerp in een korte mededeling.

"Sam werd vanmiddag succesvol geopereerd door de artsen van het Orthocateam in AZ Monica. Hij begint morgen met de revalidatie."

Vines werd enkele weken geleden door Antwerp overgenomen van Colorado. De 22-jarige linksachter kreeg in de laatste wedstrijd tegen OHL (2-2) voor het eerst een basisplaats in de Jupiler Pro League. Eerder startte hij al tegen Omonia Nicosia in de Europa League-voorronde.