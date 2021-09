1 wereldtitel, 100 hilarische anekdotes: de beste momenten van Kimi Raikkonen

Een compilatie van zijn beste momenten:

Van kapotte bolide recht naar zijn jacht

2006 moest het jaar zijn waarin Kimi Raikkonen zich voor het eerst tot wereldkampioen kroonde, maar dat seizoen liep alles mis bij McLaren. In Monaco vatte zijn bolide vuur na een technisch probleem. De Fin ging dan maar meteen afkoeling zoeken op zijn jacht in plaats van terug te keren naar de paddock.

De kennismaking met Nicole Kidman

In de F1-paddocks worden wel vaker vips uitgenodigd voor een blik achter de schermen, maar dat hoefde voor Raikkonen niet. Toen de Australische actrice Nicole Kidman plots voor zijn neus stond, reageerde de Fin op geheel eigen wijze: niet. "Ik ken haar niet. Waarom zou ik met iemand moeten praten gewoon omdat ze bekend is", zei Raikkonen er later over in zijn boek.