Vuelta moet straks monsterlijke klim temmen: "geitenpad" met stukken tot 13%

De Alto de Gamoniteiro ligt in het noorden van Spanje in de buurt van Oviedo. De ware monsterklim loopt over een afstand van 14,9 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,7%. De laatste kilometer is het steilst: 13%. Alleen halverwege gaat het even iets rustiger.

Hoewel er nooit echt over een grindpad gereden wordt, belooft het wegdek op de top niet veel goeds. De slotkilometers zijn nauw, steil en gaan over heel slechte betonnen paden. Volgens velen een "geitenpad". Alleen op sommige plaatsen zou er nieuw asfalt liggen.