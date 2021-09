Vrouwenvoetbal zit in de lift: bond telt 2.500 nieuwe leden

Twee jaar geleden is de KBVB een actie gestart om meer meisjes een balletje te laten trappen. Met succes, 2.500 meisjes en vrouwen hebben de weg naar het veld gevonden.

Twee jaar geleden telde de KBVB 38.500 voetballende meisjes en vrouwen. De bond koesterde de ambitie om het aantal in vijf jaar tijd te verdubbelen.



Door de pandemie zakte het aantal vrouwelijke leden lichtjes tot iets meer dan 41.000, maar de KBVB wil dat aantal de komende maanden opnieuw fors laten toenemen.



"De groei sterkt ons in het geloof dat onze strategie goed zit en werkt. Daarom zullen we dit seizoen voortgaan op ons elan met projecten als Love Football en het Playmakers-project", vertelt Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB.

"Via Love Football zullen we tussen september 2021 en juni 2022 zo'n 9.400 meisjes kennis laten maken met voetbal. We hopen dat een deel van hen na dat eerste voetbalmoment de weg vindt naar een lokale club om nog meer spelplezier te beleven."

"Ook de regionale federatie Voetbal Vlaanderen en ACFF zetten opnieuw alles op alles om meisjes aan te trekken met hun eigen voetbalfestijnen voor meisjes, de Futbalista Festivals in Vlaanderen en het Foot4Girls Festival aan de andere kant van de taalgrens."