VIDEO: Canadese ijshockeyvrouwen veroveren voor eigen volk wereldtitel tegen rivaal VS

De Canada-vrouwen jaagden al sinds 2012 op een 11e wereldtitel, toen werd voor het laatst het WK gewonnen. Sindsdien volgden 4 verloren finales (tegen de VS) en op het vorige WK in 2019 moesten de Canadezen zelfs vrede nemen met brons. De VS klopte toen Finland in de finale.

Maar dit jaar kon eindelijk de Amerikaanse hegemonie doorbroken worden. Het zag er nochtans niet goed uit: de Amerikaanse vrouwen stonden na de eerste periode 0-2 voor dankzij 2 goals van Alex Carpenter.

In de 2e periode trokken Brianne Jenner en Jamie Lee Rattray de bordjes gelijk, in periode 3 veranderde dat niet meer. Verlengingen dus en daarin was Marie-Philip Poulin de lokale heldin met een schot in de winkelhaak. Met een vreugde-explosie tot gevolg.

Canada heeft nu 11 wereldtitels op de teller tegen 9 voor Team USA. Finland pakte de bronzen medaille na een 3-1-overwinning tegen Zwitserland in de kleine finale.