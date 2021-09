Peter Vandenbempt overschouwt straffe transferzomer: "Er is niet gekocht om tweede te worden"

Antwerp: "Deze transferzomer was ook een prestigestrijd"

"De conclusie na de forse transferzomer van Antwerp is simpel: voorzitter Paul Gheysens is alleen tevreden met de titel. Het meest frappante vond ik nog het bod van 12 miljoen euro voor Arthur Cabral van FC Basel. Uiteindelijk kwam Ally Samatta, maar het zei alles over de ambities." "Er speelde deze transferzomer zeker ook een soort prestigestrijd mee op de Bosuil. Gheysens wilde het juk van Luciano D'Onofrio - die wilde geen geld uitgeven - van zich afgooien. Door te tonen dat het ook anders kan."

Op papier beschikt Antwerp zeker over een ploeg die tot de laatste speeldag kan meestrijden om de titel. Áls de nieuwkomers hun beste niveau halen. Peter Vandenbempt

"De meeste namen die Antwerp heeft gehaald, lijken er wel niet gekomen dankzij een sterk ontwikkeld scoutingsapparaat. Dat is niet onlogisch bij een club in evolutie. En zeker omdat Gheysens graag met ronkende namen uitpakt. Zoals Radja Nainggolan, die dagenlang de voorpagina's domineerde na zijn komst - al was het één keer om minder fraaie redenen."

"Op papier beschikt Antwerp zeker over een ploeg die tot de laatste speeldag kan meestrijden om de titel. Áls de nieuwkomers hun beste niveau halen. Samatta was een uitstekende spits toen hij vertrek bij Genk, maar speelde bij Aston Villa en Fenerbahce weinig. Ook Engels heeft de kwaliteiten van een prima verdediger, maar had het de eerste wedstrijden moeilijk. En Nainggolan zoals we hem in principe kennen - dus niet zoals afgelopen zondag - is ongetwijfeld een aanwinst." "Daarnaast ben ik evenzeer gecharmeerd door Fischer, Yussuf en Eggestein. Frey lijkt zich ook goed te ontwikkelen. Antwerp heeft potentieel dus zeer, zeer, zeer veel mogelijkheden."

Club Brugge: "Ze spelen financieel in een andere competitie"

"Club Brugge is nóg versterkt uit de voorbije transferperiode gekomen. Het mag ook duidelijk zijn dat ze financieel nog steeds in een andere competitie spelen. Wie kan zomaar 9 miljoen euro leggen voor Sowah? Of 4 miljoen voor Hendry, een centrale verdediger van 26 jaar. Dat zegt toch veel. Club is de enige die zich kan permitteren om op een gezonde manier forse bedragen te betalen voor spelers."

Voortborduren op de oude kern zou een slecht idee geweest zijn. Het was nodig dat er eens nieuw vuur door de ploeg werd gejaagd. Peter Vandenbempt

"Ik denk overigens niet dat Club door de zware nederlaag in Gent nog de gashendel open getrokken heeft. Iedereen kent de werkwijze van Vincent Mannaert, die 3 of 4 bordjes in de lucht houdt om dan op het einde toe te slaan. Club heeft ook opvallend veel spelers binnengehaald. Al is het voor Wesley en Izquierdo eigenlijk een soort revalidatiecentrum - die mag je er dus niet bijtellen."

"Hoe dan ook was dit het beste dat Club kon doen. Voortborduren op de oude kern zou een slecht idee geweest zijn. Het was nodig dat er eens nieuw vuur door de ploeg werd gejaagd. Plots moeten jongens als Vanaken en Vormen weer knokken voor hun plek tegen nieuwe gezichten."

Anderlecht: "Beter evenwicht tussen ervaring en jong geweld"

"Anderlecht heeft een aanzienlijk betere ploeg dan vorig jaar. Er is in principe veel kwaliteit bijgekomen. Olsson, Refaelov, Raman... Dat zijn toch versterkingen die tellen. Ook Kouamé maakte al een zeer goede indruk." "Vorig seizoen was de jonge ploeg vaak een excuus. Dat is er niet meer geval. Er is na de transferzomer een veel beter evenwicht tussen ervaren mannen en jong geweld."

Anderlecht is veel beter gewapend om mee te strijden voor de top 4. Peter Vandenbempt

"Het is wel nog aan veel jongens om zich te bewijzen. Op papier is Wesley Hoedt bijvoorbeeld een zeer goeie transfer. Een absolute sterkhouder. Maar tot dusver toonde Anderlecht zich ook met Hoedt defensief erg kwetsbaar. Toch zijn ze volgens mij veel beter gewapend dan een jaar geleden om te strijden voor de top-4."

Racing Genk: "Weelde voorin is enorm"

"Racing Genk kan, net als Antwerp, niet tevreden zijn met een tweede plek na deze transferzomer. Er is niemand vertrokken, behalve Uronen. Zelfs Onuachu is gebleven en daar is Ugbo nog bijgekomen. Voorin is de weelde dus enorm." "Met Jukleröd heeft Genk er ook een goeie back-up voor Arteaga bijgehaald. Eiting is dan weer een slimme, vaardige speler. Bij Tresor is het nog wat afwachten hoe hij zich gaat ontwikkelen. Maar hoe dan ook is Genk versterkt in vergelijking met vorig jaar. Zeker omdat ze al ingespeeld en gerodeerd zijn."

De vraagprijs voor Onuachu was natuurlijk niet min. Zeker voor iemand die één geweldig jaar in België heeft gekend. Peter Vandenbempt

"Of ik verrast ben dat Onuachu niet verkocht is geraakt? Enerzijds wel, omdat iedereen een complete spits die 35 doelpunten maakt kan gebruiken. Maar langs de andere kant sluimert er toch nog een corona-effect op de transfermarkt en de vraagprijs van 25 miljoen euro is natuurlijk niet min. Zeker voor iemand die één geweldig jaar kende in de Belgische competitie."

De komst van Ugbo zorgt voor een ongeziene weelde bij Genk voorin.

KAA Gent:

"Bij KAA Gent staan er wat vraagtekens achter de aanwinsten. Hjulsager is een goeie middenvelder, net als Julien De Sart. En Bruno deed het prima bij Zulte Waregem. Maar kunnen die jongens hetzelfde niveau halen in een club waar er meer verwacht wordt dan bij subtoppers? Dat zal nog moeten blijken."

Ik keek vreemd op van de terugkeer van Mboyo. Peter Vandenbempt

"Het vertrek van Jaremtsjoek was uiteraard een groot verlies, maar zal minder zwaar doorwegen dan de erfenis van Jonathan David. Veel zal ook afhangen van Depoitre. Als de spits zijn niveau van tegen Riga en Club blijft halen, is de leemte volgens mij al bijna opgevuld."

"Ik keek wel vreemd op van de terugkeer van Mboyo. Bij STVV deed hij het behoorlijk, maar het is niet zo dat hij er alles kapotspeelde. En plots staat hij dan terug bij KAA Gent. Welke rol kan Mboyo op zijn leeftijd nog spelen op het hoogste niveau?"

Mboyo keerde na 8 jaar terug naar de Buffalo's.

Standard: "Gegijzeld door financiële situatie"

"Standard deed met voorsprong het minste transfers van de G6. Ze worden nog steeds gegijzeld door hun precaire financiële situatie en zagen bovendien niemand vertrekken. Op het laatste moment was er nog interesse voor Bastien en Siquet, maar ze zijn uiteindelijk van niemand afgeraakt."

Contracten van dure jongens als Lestienne en Carcela hangen als een molensteen rond de nek van Standard. Peter Vandenbempt

"Contracten van dure jongens als Lestienne en Carcela hangen als een molensteen rond de nek van Standard. In hun situatie zijn ze genoodzaakt om vooral jongens te huren. Zoals Daouda Peeters, die een prima indruk naliet tijdens zijn invalbeurt tegen Oostende."