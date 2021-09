Kimi Räikkönen (41) stopt met Formule 1, de Fin past voor een 20e seizoen

Voor Kimi Räikkönen is het goed geweest. Vorige winter nam hij de beslissing om een punt te zetten achter zijn Formule 1-carrière, zo meldt de Finse autoracer op zijn Instagram.

"Het was geen gemakkelijke beslissing, maar na dit seizoen is het tijd voor nieuwe dingen", schrijft de autocoureur, die zijn familie en de fans bedankt.

Räikkönen is een man van weinig woorden. Daarom noemen ze hem ook "Iceman".

Praten doet hij liever met zijn auto. In meer dan 300 grand prixs boekte Raïkkönen 21 overwinningen, 18 keer begon hij aan de race op poleposition, 46 keer reed hij de snelste ronde en in 103 races eindigde hij op het podium.

Vooral in het eerste deel van zijn carrière behoorde Räikkönen tot de wereldtop. In 2003 en 2005 snelde hij met een McLaren naar de 2e plaats in de eindstand, in 2007 volgde de oppergaai met de wereldtitel in een Ferrari.

In de allerlaatste race, in Brazilië, nam hij de McLarens van Lewis Hamilton en Fernando Alonso nog te grazen. Zij zijn er volgend jaar wel nog bij in de Formule 1, Räikkönen zal toekijken.