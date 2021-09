Kern van Charleroi is rond met de komst van Belgian Lion Vincent Kesteloot

Voor Vincent Kesteloot wordt Charleroi zijn 4e club op het hoogste niveau in België. De Antwerpenaar verdedigde eerder al de kleuren van de Antwerp Giants, Oostende en Aalst.

De afgelopen twee jaar speelde hij voor de Giants, waar hij het voorbije seizoen gemiddeld goed was voor 10,3 punten per match in 25 minuten. Toch werd het contract van Kesteloot in de Lotto Arena niet verlengd. De 26-jarige international heeft nu voor één jaar getekend bij Charleroi.



Sportief directeur Axel Hervelle is in zijn nopjes met de komst van de Belgian Lion. "Met Vincent halen we een forward die zich al bewezen heeft op nationaal en internationaal niveau", zegt Hervelle.



"Met zijn mentaliteit en ervaring zal hij enorm veel bijbrengen in deze groep. We kijken ernaar uit om hem aan het werk te zien in de kleuren van Charleroi."