Heeft uw club nog versterking nodig? Dit elftal is gratis op te halen

De transfermarkt is vannacht gesloten in de meeste Europese landen, maar spelers zonder club kunnen nog altijd ergens tekenen. En van het lijstje werkloze voetballers is best een mooi elftal te maken. Deze 11 bekende namen zijn gratis op te halen.

Doel: Sergio Romero

De ervaren Argentijn telt 34 lentes, maar voor een doelman hoeft dat geen bezwaar te zijn. De 96-voudige Argentijnse international stond de voorbije 6 jaar onder contract bij Manchester United. In die periode stond hij 61 keer onder de lat.



Hij keepte vooral in de bekercompetities. In het seizoen 2019-2020 stond hij nog twee keer in doel in de Europa League-duels met Club Brugge.

Rechtsachter: Serge Aurier

Het contract van de wispelturige rechtsback van Tottenham werd gisteren op de slotdag van de transferperiode ontbonden, waardoor Serge Aurier vrij is om te tekenen waar hij wil.



Aurier speelde 110 wedstrijden voor Tottenham en in het verleden ook ruim 80 matchen voor PSG. De 28-jarige kapitein van Ivoorkust heeft dus ervaring te over, maar komt ook met een handleiding.

Centrale verdediger: Shkodran Mustafi

De 20-voudige Duitse international deed vorig seizoen nog een korte interim bij Schalke 04, waar hij 13 keer in actie kwam. Het contract van de verdediger liep bij het begin van de zomer af.



Mustafi heeft een verleden bij onder meer Sampdoria, Valencia en Arsenal en was erbij toen Duitsland op het WK in 2014 de wereldtitel veroverde. Op zijn 29e moet de Duitser nog wel enkele jaartjes meekunnen.

Centrale verdediger: David Luiz

De 34-jarige Braziliaan met de kenmerkende krullenbol voetbalde de voorbije twee seizoenen bij Arsenal, waar zijn contract niet verlengd werd. Op zijn CV prijken ook clubs als Chelsea en PSG.



Luiz is/was op zijn piek wereldklasse, maar ondanks zijn achternaam gaat soms het licht ook even uit. Pluspunt: de Braziliaan kan ook als defensieve middenvelder uit de voeten.

Linksback: Yuto Nagatomo

De 34-jarige linksback is een van de meest succesvolle Japanse voetballers aller tijden. Nagatomo was jarenlang een belangrijke pion bij Inter. De voorbije jaren voetbalde hij voor Galatasary en Marseille, waar hij vorig seizoen nog 29 keer in actie kwam.



Nagatomo kan desnoods ook een rijtje hoger voetballen en heeft zijn team ook al wel eens gedepanneerd als rechtsachter. Volgens de laatste geruchten had Genoa, de ploeg van Zinho Vanheusden, de Japanner op de radar, maar concreet is dat nooit geworden.

Middenveld: Jack Wilshere

Jack Wilshere gold jarenlang als een van de grote talenten van het Engelse voetbal, maar de échte doorbraak is er nooit gekomen. Wilshere speelde bijna 200 wedstrijden voor Arsenal. De voorbije jaren verdedigde hij de kleuren van West Ham en Bournemouth, waar zijn contract afliep.



Wilshere is nog altijd maar 29, maar had in zijn carrière al vaak af te rekenen met blessures. In een recent interview me The Athletic gaf hij aan nu helemaal fit te zijn. Wie geeft de 34-voudige Engelse international nog een kans?

Middenveld: Sebastiono Giovinco

De kleine aanvallende middenvelder kwam al op jonge leeftijd piepen bij Juventus, maar kon zich daar nooit helemaal doorzetten. De pocketvoetballer maakte in het recente verleden vooral grote sier in de Major League Soccer, waar hij Toronto FC met een karrenvracht aan goals aan 3 titels hielp.



Intussen is de Italiaan wel al 34 en de voorbije twee seizoenen vertoonde hij zijn kunstjes in Saoedi-Arabië, waar hij Al Hilal naar twee landstitels loodste. Zien we hem in het slot van zijn carrière nog eens terug op de Europese velden?

Middenveld: Javier Pastore

Virtuoos op zijn best, maar voortdurend geblesseerd: dat is de samenvatting van Javier Pastore. De 32-jarige Argentijn is transfervrij op te halen nadat zijn contract bij AS Roma op de slotdag van de transfermarkt verbroken werd.



Pastore kwam in 3 jaar bij Roma tot amper 37 wedstrijden, maar was met een jaarsalaris van zo'n 4,5 miljoen euro wel een van de grootverdieners bij de Romeinen en misschien wel dé exponent van de vele kapitale blunders van voormalig sportief directeur Monchi in de Italiaanse hoofdstad.

Rechtsbuiten: Kevin Mirallas

Ook deze 60-voudige Rode Duivel is momenteel werkloos. De carrière van Kevin Mirallas zit al enkele jaren in een neerwaartse spiraal. Zijn beste momenten kende hij bij Olympiakos en Everton, maar dat is intussen al een poos geleden.



In het seizoen 2019-2020 werd hij met grote verwachtingen binnengehaald bij Antwerp, maar op de Bosuil kon hij geen potten breken. Vorig seizoen scoorde hij wel 7 keer en deelde hij 6 assists uit bij de Turkse eersteklasser Gaziantep. Wat heeft hij op zijn (bijna) 34e nog in de tank?

Linksbuiten: Franck Ribéry

De Fransman maakte jarenlang het mooie weer bij Bayern en voetbalde de voorbije twee seizoenen in de Serie A bij Fiorentina. Daar liet hij op zijn 38e geregeld zien dat hij het spelletje nog steeds leest als geen ander.



Franck Ribéry heeft ondanks zijn gevorderde leeftijd zin om nog door te gaan. Zijn conditie onderhoudt hij al een poosje bij Bayern München. Volgens de geruchten wordt er in Beieren zelfs over nagedacht om de flankaanvaller een contract voor één jaar voor te schotelen.

Spits: Mario Mandzukic

Mario Mandzukic is gedurende zijn hele carrière een garantie op doelpunten gebleken, al is zijn productie de voorbije jaren wel stilgevallen. Bij Al-Duhail, de huidige club van Toby Alderweireld, scoorde hij slechts 1x in 7 matchen. Het voorbije half jaar vond hij bij Milan in 11 matchen de weg naar doel helemaal niet meer.



De 89-voudige Kroatische international schurkt op zijn 35e misschien wel stilaan tegen zijn voetbalpensioen aan. Toch werd zijn naam de voorbije dagen nog genoemd bij Barcelona. Zien we hem nog ergens knallen dit seizoen?