De Hous na uitschakeling David Goffin: "De grinta ontbreekt soms bij hem"

Het mocht weer niet zijn voor David Goffin in een grandslam. Op de US Open werd onze landgenoot in de 1e ronde al uit het toernooi geknikkerd door de Amerikaan Mackenzie McDonald. Tenniscoach Marc De Hous ziet vooral dat de grinta ontbreekt bij Goffin.

"Het is dit jaar een verhaal met ups en downs", vertelt Marc De Hous. "Hij heeft een paar mooie resultaten neergezet. Ik herinner mij nog zijn overwinning tegen Zverev in Monte Carlo. Dan verloor hij wel van Evans, maar hij had daar wel een superweek. Hij klopte toen ook Cilic en Cecchinato."



"Maar dan ging hij eruit in 1e rondes, 2e rondes. En dan vooral die blessures. Er was behoorlijk wat blessureleed en medische perikelen."



"Ups en downs dus. Het enige dat je daar aan kan doen, is keihard knokken. Dat is iets wat ik hem een beetje verwijt, dat de grinta soms wel ontbreekt."

"Als je niet op je best bent, ben je een vogel voor de kat"

De blessures waren een rode draad in het seizoen van David Goffin. "Hij heeft in Halle een enkelblessure opgelopen. Dan is hij pas teruggekeerd in Cincinnati en daar ging hij dan in de 1e ronde eruit tegen Guido Pella. Die staat rond de 80e plaats."



"Dat zijn normaal spelers die Goffin met zijn status zou moeten aankunnen. Maar dan zie je maar. Als je niet op je best bent, dan ben je een vogel voor de kat. Dan word je genadeloos afgemaakt."

"Er is altijd wel de hoop dat hij vertrokken is"

"Je krijgt bij hem altijd de hoop dat hij terug vertrokken is. Na Montpellier speelt hij in Rotterdam waar hij tegen een taaie tegenstader Struff 6-4, 6-0 wint. Dan gaat hij er in 2 tiebreaks uit tegen Chardy. Je denkt dat hij vertrokken is, maar dan krijgt hij toch lik op stuk."



"Hij glijdt af natuurlijk, als hij niet oplet. Van de 16e plaats zakt hij nu weg naar de 30e. Hij gaat nu weer punten verliezen. Het probleem is altijd dat als de andere spelers zien dat je veel gaat verliezen, dat je toch niet meer knokt tot die allerlaatste bal, ze dan bloed ruiken. En zijn ze voor 200 procent gemotiveerd. Er zijn zoveel aanstormende talenten en ook oudere spelers."