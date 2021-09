Aanvoerder Thomas Briels (34) stopt bij de Red Lions: "Ongelooflijk trots"

Met Briels hangt een boegbeeld van het Belgische hockey zijn stick aan de haak. Hij was er in 2008 al bij op de Spelen van Peking, waar de Lions 9e werden. Vervolgens maakte hij het lange succesparcours van de nationale hockeymannen vanop de eerste rij mee.

Met de Lions werd hij wereldkampioen, Europees kampioen en olympisch kampioen. Ook droeg hij jarenlang de aanvoerdersband. Voor de voorbije Spelen in Tokio werd hij aangeduid als reserve, maar uiteindelijk leverde hij nog een grote bijdrage aan de olympische titel.

"Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, maar het maakt deel uit van het leven", schrijft hij in een afscheidsbericht op Instagram. "Aan mijn ploegmaten, mijn beste vrienden: ik was maandag droevig toen ik de laatste keer met jullie de kleedkamer deelde."

"Ik ga jullie ongelooflijk hard missen, maar we hebben samen geschiedenis geschreven en herinneringen gemaakt. Jullie zitten voor eeuwig in mijn hart. Aan de staff en iedereen achter de schermen, bedankt om het beste uit ons te halen."