Feest bij Jumbo-Visma, want een nieuwe eindzege wenkt in de Ronde van Spanje. Primoz Roglic was vandaag oppermachtig in de 17e etappe, ploegmakker Sepp Kuss maakte de triomf compleet met een 2e plaats op 1'35". Toen ritwinnaar Roglic richting het podium reed, zette Kuss zijn sprintje nog in. Hij had nog overschot om te glimlachen bij het kruisen.