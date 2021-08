Zieke Evenepoel: "Tot een uur voor de start niks kunnen eten"

Remco Evenepoel was in de Benelux Tour gestart om een nieuwe rittenkoers aan zijn palmares toe te voegen. Maar onze landgenoot lijkt het geluk niet aan zijn zijde te hebben in de Belgisch-Nederlandse ronde.



In de openingsetappe moest hij nog in volle finale aan de kant met een kapot voorwiel. Hij verloor veel tijd, maar kreeg ook vandaag niet de kans om zijn vormpeil in de verf te zetten.

"Ik ben deze ochtend ziek opgestaan", vertelt Evenepoel. "Ik heb tot een uur voor de wedstrijd niets kunnen eten. Van een optimale voorbereiding kan je vandaag dus niet spreken."

"De eerste kilometers kon ik mijn mannetje wel nog staan, maar na 4 kilometer voelde ik mijn benen helemaal leeglopen."