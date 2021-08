Zand erover, Remco Evenepoel en Gianni Vermeersch hebben het uitgepraat

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) kookte gisteren na rit 1 in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. De man in vorm was weggewaaid met een defect voorwiel.

Na de finish ging hij verhaal bij Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix). Die had hem naar eigen zeggen gehinderd. Voor de lens van de camera ontstond een korte ruzie.

Niet veel later is Vermeersch naar de bus van Evenepoels team gereden. De twee praatten hun ruzie snel uit en schudden mekaar de hand.