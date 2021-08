Ewoud Vromant heeft het dan toch voor mekaar gekregen. De wielrenner pakte een zilveren medaille in de tijdrit (C2). Het smaakte extra zoet na zijn diskwalificatie in de 3.000 meter achtervolging. Vromant was dan ook bijzonder emotioneel toen hij te horen kreeg dat hij zilver pakte. Hij liet zijn tranen dan ook de vrije loop.