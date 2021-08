Victor Campenaerts gaat nog eens "full gas" in tijdrit: "Op ervaring"

Victor Campenaerts (29) legde het rondje van 11 kilometer aan het IJsselmeer af met 53 km/u. Zijn chrono 12'34" was goed voor een 8e plaats. In de uitslag rukt de werelduurrecordhouder op naar de 5e stek.

"Ik zit gewoon in een goede conditie en ik zou hier graag een mooi eindklassement rijden. Dus was het nodig om er nog eens mijn beste beentje voor te zetten in deze individuele tijdrit", reageert de werelduurrecordhouder.



"De laatste tijd heb ik weinig energie gestoken in het tijdrijden. Ik schoolde me om tot eerder een klassiek renner. Het resultaat dat ik nu behaalde, komt er door wat te teren op mijn ervaring en opofferingen van vroeger", stelt Campenaerts.