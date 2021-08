Peter Genyn teleurgesteld met zilver: "Mijn topsnelheid lag iets te laag"

Samen met zijn grote rivaal Toni Piispanen kwam Peter Genyn als een raket uit de bocht. De laatste rechte lijn moest beslissen wie zich tot paralympisch kampioen kroonde. Een strijd die uiteindelijk door de Fin werd gewonnen.



"Ik ben toch een beetje teleurgesteld, want je wil die gouden medaille natuurlijk. Ik weet dat het erin zit, maar het is er alleen niet uitgekomen vandaag", reageerde een teleurgestelde Genyn.



"Ik was vrij goed weg en ik denk dat we ook gelijk uit de bocht komen. Maar vervolgens sla ik iets te laat om, waardoor ik wat moest corrigeren."



"Maar ik denk niet dat het een verschil zou gemaakt hebben, want mijn topsnelheid lag iets te laag", was de atleet eerlijk.

"Het kon beter vandaag. Mijn tijd (37"11) is ook zeker niet goed genoeg. Nu ga ik op de 100 meter proberen om revanche te nemen", sloot de Belg strijdlustig af.