Izquierdo keert terug naar Club om te revalideren: "Hoop dankbaarheid op veld te tonen"

Terug op het vertrouwde nest. José Izquierdo maakte tussen 2014 en 2017 het mooie weer op Jan Breydel. De flitsende flankaanvaller zorgde mee voor een Beker van België in 2015 en de landstitel in 2016. Izquierdo bekroonde zijn prestaties ook individueel met de Gouden Schoen.

Revalideren bij Club

Midden 2019 liep de flankaanvaller een zware knieblessure op. Daardoor stond hij ruim anderhalf jaar aan de kant. Brighton liet Izquierdo vorige maand dan ook geruisloos vertrekken na 48 matchen voor de club. Sindsdien zat de voormalige smaakmaker zonder werkgever. Club Brugge maakte gebruik van die opportuniteit door Izquierdo vast te leggen, zonder meteen rendement te verwachten. In eerste instantie zal de flankaanvaller revalideren in de hoop om opnieuw wedstrijdfit te geraken.

“Ik ben zeer blij dat Club mij deze kans geeft. Ik heb me hier altijd goed gevoeld en de faciliteiten om terug naar mijn oude niveau te groeien zijn nergens beter dan hier. De ‘Club-familie’ is geen holle slogan maar iets wat ik hier echt voel. Ik zal er alles aan doen om terug op mijn oude niveau te komen en hoop op termijn mijn dankbaarheid ook op het veld in Jan Breydel te kunnen tonen."