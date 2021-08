Hoeveel verdienen onze paralympiërs aan hun medailles? En hoe zit het bij andere landen?

Bij teamsporten wordt het bedrag per atleet met 10% verhoogd, waarna een gelijke verdeling volgt. Voor plaatsen 4 tot en met 8 wordt - in tegenstelling tot de olympische atleten - geen premie voorzien. De coach ontvangt tot slot maximum 10% van de premie die toegekend wordt aan de atleet.

Voor wie meer dan één medaille pakt, telt alleen het hoogste eremetaal. De volgende medaille wordt aan de helft van de hoofdsom uitbetaald. In het geval van Michèle George, die twee keer goud pakte, komt dat dus neer op een totaal van 22.500 euro.

Even terug naar de Olympische Spelen. Het BOIC deelde toen, gefinancierd door de Nationale Loterij, een premie van 50.000 euro uit voor een gouden medaille. Zilver en brons leverden respectievelijk een bonus van 30.000 euro en 20.000 euro op.

Ziedaar, de vier waarden van het Internationaal Paralympisch Comité. Maar in hoeverre is er al sprake van gelijkheid op financieel vlak?

U merkt: de kloof tussen het prijzengeld voor olympische en paralympische atleten is anno 2021 nog steeds groot. Is dat ook bij andere landen het geval?

Verenigde Staten: historische verhoging

Het was een mijlpaal voor de paralympische atleten in de Verenigde Staten. In 2018 besliste het Olympisch Comité van de USA om de beloning voor olympische en paralympische atleten gelijk te schakelen.

In Rio was het contrast tussen de twee nog enorm: goud leverde daar in het ene geval 37.500 dollar op, terwijl de andere met amper 7.500 dollar tevreden moest zijn.

In onderstaande video kunt u zien hoeveel de beslissing betekende voor enkele paralympische atleten.