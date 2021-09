Het einde van het wielerjaar: EK, WK en Roubaix en Lombardije als toetjes

September: EK in Italië, WK in België

Komende zondag valt het doek over de Vuelta met een afsluitende tijdrit in Santiago de Compostella, maar de pelgrimstocht is voor het overgrote deel van het peloton nog lang niet voorbij. Integendeel.

Zondag gaat ook de Ronde van Groot-Brittannië van start, een van de laatste voorbereidingskoersen op het WK. De 8-daagse over Britse wegen (5-12 september) is voor onder meer Wout van Aert en Julian Alaphilippe de laatste afspraak voor het regenbooggevecht.

Tijdens die Britse wielerweek kampeert een deel van het peloton echter in Italië, waar het EK in Trentino wordt georganiseerd. Op donderdag 9 september verdedigt Stefan Küng zijn Europese tijdrittitel, op zondag 12 september moet Giacomo Nizzolo zijn sterrentrui afstaan in de EK-wegrit.

De Canadese koersen zijn afgelast, maar enkele traditionele Belgische koersen en rittenwedstrijden als de Ronde van Slovakije en de Ronde van Luxemburg vormen het laatste opstapje naar de WK-week in ons land.

Die wordt op zondag 19 september op gang geschoten met de WK-tijdrit van Knokke-Heist naar Brugge. De individuele chrono ligt dus niet zoals gewoonlijk op de woensdag voor de wegrit.

De gemengde ploegentijdrit is verschoven naar woensdag, maar het orgelpunt krijgen we natuurlijk op zondag 26 september met de WK-wegrit van Antwerpen naar Leuven.