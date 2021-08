Geen Parijs-Roubaix, wel het WK voor Tom Pidcock: "Motivatie is terug"

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) had voor de start van de Vuelta al aangekondigd dat zijn verwachtingen op een laag pitje stonden. De Brit had zijn gouden MTB-medaille van Tokio stevig gevierd en reed in de Vuelta tot dusver anoniem mee.

Maar afgelopen weekend stak de nog altijd maar 22-jarige Brit toch weer zijn neus aan het venster. "Ik denk dat ik elke dag sterker word", verklaarde Pidcock gisteren tijdens een persmoment op de rustdag.

"Mijn vorm wordt beter en ik ben tevreden met de progressie die ik tijdens deze Vuelta voel."

Pidcock herhaalde nog eens dat hij na Tokio zijn fiets weinig of amper aangeraakt had.

"Die 4e plaats, dat zou in de eerste week niet mogelijk geweest zijn. We zijn nu twee weken ver in een grote ronde en ik voel me beter dan bij de start."