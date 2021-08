Feyenoord lokt Cyriel Dessers opnieuw naar de Eredivisie

Cyriel Dessers was in het seizoen 2019-2020 nog topschutter in de Eredivisie bij Heracles en verhuisde vorige zomer voor zo'n 4 miljoen naar Genk, waar hij de concurrentiestrijd met goaltjesdief Paul Onuachu verloor. Hij kwam in Genk 40 keer in actie en scoorde 8 keer.

"Met Iké Ugbo hebben we intussen al een nieuwe aanvaller in huis. KRC Genk dankt Cyriel en wenst hem veel succes in het vervolg van zijn carrière", laat Genk weten.

Voor Dessers wordt Feyenoord al zijn 4e Nederlandse club. Naast Heracles voetbalde hij immers ook al bij Utrecht en NAC Breda. In België speelde hij eerder voor onder meer Lokeren en OH Leuven.