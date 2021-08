Emotionele Vromant neemt revanche na diskwalificatie: "Nog nooit zo gretig gestart"

"Ik had de voorbije dagen een gevoel van machteloosheid", blikte Vromant terug op zijn diskwalificatie van vorige week. "Je voelt die medaille op de 3 km individuele achtervolging uit je handen glippen. En je kan er niets aan doen." "We hebben nog protest ingediend, maar dat veranderde niets meer. Daarna wist ik dat ik de knop moest proberen omdraaien naar de tijdrit van vandaag. Ik heb me daarna goed kunnen focussen, goed kunnen voorbereiden", ging de atleet verder. Toch kwam Vromant niet als absolute topfavoriet aan de start vandaag."Ik wist ook dat de tijdrit niet makkelijk zou worden. Het is een heel zwaar parcours, niet ideaal voor mij met mijn 1m92 en 82 kg."

"Diskwalificatie zal misschien wel heel mijn leven blijven steken"

Ondanks twee maal pech reed Vromant toch naar een zilveren medaille op in tijdrit. "lk heb onderweg twee maal mijn ketting ervan gereden", legde de Belg uit.



"De mecanicien heeft mij twee keer moeten depanneren. Dat wil je natuurlijk ook echt niet meemaken. Of er paniek was? Nee, niet echt. Ik ben wel rustig gebleven. De laatste 2 km op het klimmetje heb ik alles gegeven."



Voor aanvang van de Spelen mikte Vromant op 2 medailles. Een gouden in de individuele achtervolging en een in de tijdrit. "Dat goud is om gekende redenen door de vingers geglipt. Maar ik vind deze zilveren medaille ook fantastisch", maakte onze landgenoot duidelijk.



"Ik denk dat ik toch van geslaagde Paralympische Spelen moet spreken. Deze medaille maakt die verloren medaille van donderdag niet helemaal goed. Dat gaat blijven steken, misschien de rest van mijn leven. Maar het zou natuurlijk nog veel erger zijn geweest als ik vandaag geen medaille had gepakt."



"Uiteindelijk is de conclusie dat ik erg opgelucht ben", vertelde Vromant. "Ik heb er echt alles aan gedaan dit te doen lukken. Het is fantastisch dat dit dan beloond wordt."