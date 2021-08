Club Brugge slaat toe: Hendry van Oostende, Noors talent en Franse linkerflank

In tegenstelling tot de voorbije jaren beweegt er nog heel wat in het Jan Breydelstadion op de slotdag van de zomermercato. Club Brugge kondigde al de komst van vier spelers aan.

De meest opvallende transfer is wellicht die van Jack Hendry. De centrale verdediger uit Schotland moet de Brugse defensie, die zondag nog 6 goals om de oren kreeg in Gent, sterker maken.

Hendry (26) werd vorig seizoen door Celtic Glasgow uitgeleend aan Oostende en was daar een van de sterkhouders. Oostende nam hem in de zomer definitief over en verkoopt hem nu aan Club.

Hendry, die met Schotland speelde op Euro 2020, zet in Brugge zijn handtekening onder een contract voor 4 seizoenen.