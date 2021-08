3 keer goud, 2 keer zilver en 7 keer brons: dit zijn de Belgische helden op de Paralympische Spelen

Goud: Laurens Devos en twee keer Michèle George

Twee Belgische toppers hebben hun status helemaal waargemaakt in Tokio. Laurens Devos verdedigde met verve zijn olympische titel uit Rio, enkel in de halve finales kwam hij even in de problemen.

Ook Michèle George heeft haar medaillereeks gewoon voortgezet. Na goud en zilver in Londen 2012 en dubbel goud in Rio 2016 was het ook twee keer raak in Tokio. George bewees dat ze het ook op haar nieuw paard 'Best of 8' kan.