15 miljoen: meer moest United niet neertellen voor Cristiano Ronaldo

Vorige week werd de transfer van Ronaldo al aangekondigd, maar pas vandaag kwam Juventus met een officiële verklaring over de bedragen. De 36-jarige had nog een contract voor een seizoen in Turijn en om dat af te kopen heeft Manchester United niet diep in de buidel moeten tasten.

15 miljoen euro. Dat is de transfersom. Dat bedrag mag over 5 jaar gespreid worden. Mits bonussen kan het nog oplopen tot 23 miljoen euro.

Ronaldo zelf moet met Manchester United wel nog de laatste details over het nieuwe contract uitwerken.