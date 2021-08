(H)eerlijk nuchtere Florian Van Acker bij thuiskomst: "Beter niet gestopt met paardrijden"

Laurens Devos is de gelukkige van het duo. Hij behaalde een gouden medaille in Tokio, eentje die hij geen seconde uit het oog verliest: "Ik mis mijn medaille al als ik hem even niet rond mijn nek heb. Ik ga hem kortbij mij houden."



"Ik ben blij dat ik weer thuis ben, want het was een lange periode. Mede door de voorbereiding op de Paralympische Spelen in het buitenland ben ik helemaal niet veel thuis geweest. In 2 maanden was ik misschien 3 dagen thuis."



Laurens is student fincanciën en verzekeringen, maar gaat toch even rusten en genieten voor hij de studies hervat.



"Ik zag al foto's van onze versierde straat. Daar hangt oa. een heel groot spandoek. Er komt vanavond een straatfeest met de buren aan. Laat het feest maar beginnen."