Ngonge, Danjuma en Giroud maken 1e treffer voor nieuwe club, Casemiro vloert de ref

Ngonge schiet 2 keer raak, fraaie actie Vertessen

Cyril Ngonge heeft een productief weekend achter de rug. Onze 21-jarige landgenoot scoorde in 3 minuten tijd 2 keer voor Groningen op het veld van PSV. De bezoekers stonden zo even 1-2 voor, maar gingen in Eindhoven alsnog met 5-2 de boot in. Onder meer na een knappe actie van Yorbe Vertessen die de bal mooi liet lopen voor Zahavi.

Ex-Bruggeling scoort tegen Atlético

Giroud maakt zijn eerste treffers voor Milan

Depay weer de redder van Barcelona

Rangers haalt het in "Old Firm"

In Schotland was het reikhalzend uitkijken naar de "Old Firm": Rangers tegen Celtic. En dat nog eens voor een volgepakt Ibrox Stadium. De fans zagen hoe Filip Helander het stadion in de 66e minuut in lichterlaaie zette door een hoekschop in doel te koppen. Het was meteen ook het enige doelpunt in de partij.